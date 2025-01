Ciudad MCY.-“Venezuela es patria de paz, lo que ha llegado son tiempos bendecidos y hemos conseguido la fórmula perfecta de la democracia directa sin gestores y eficiente que vamos a profundizar”, expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Este año vamos hacer 6 consultas, así que debemos pulir todos los Consejos Comunales, ampliar la participación y la convocatoria, perfeccionar y pulir todos los mecanismos de trabajo colectivo, liderazgo y disciplina de las Comunas, perfeccionar todo el mapa de los Circuitos Comunales, ese es nuestro camino y lo conseguimos desde hace 25 años”, indicó durante un mensaje telefónico a la primera asamblea popular de las Comunas del 2025, realizada en la parroquia Antímano de Caracas y encabezada por el ministro del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado.

En primera Asamblea Comunera, en el ámbito territorial de la Comuna Victoria Socialista, con la participación de voceros y voceras de las 28 Comunas y Circuito Comunales que hacen vida en este popular sector de Caracas, el Mandatario Nacional recordó que el Comandante Hugo Chávez Frías fundó los consejos comunales y luego las Comunas, y y ahora los venezolanos organizados se preparan para el 26 de enero, la Consulta Popular que se convierte en la primera elección general en Venezuela del 2025.

“2025 suena bonito, bonito; es el camino para la democracia directa, popular, eficiente, participativa, moderna, humanista, bolivariana; democracia directa y vamos consiguiendo el camino de la consolidación de un modelo económico donde produzcamos todo, a producir todo entre todos y todas, estabilidad económica y el modelo de la seguridad interna nacional”, aseveró.

Junto al Plan de las Siete Transformaciones, auguró la construcción del modelo del siglo XXI venezolano, del proyecto nacional Simón Bolívar fundado por el gigante Chávez. “Decir Feliz año en Venezuela es decir: estamos en combate, en lucha y en victoria de la felicidad, podemos decir que la Navidad no nos la pudieron quitar ni nos dejaremos robar. Hemos tenido unas navidades y un Fin de Año hermoso, y estos primeros días de enero son maravillosos”, expresó durante su conversación con el ministro Prado.

Finalmente, el jefe de Estado invitó a juramentarse junto a él, cuando cumpla el mandato constitucional de la investidura presidencial ante el Parlamento Nacional, el 10 de enero. “Ya saben, nos vemos en las calles, en la esquina, en el barrio, allá en la profundidad de las catacumbas del pueblo, siempre en perfecta fusión popular- militar-policial y nos vemos el 10, ese día es la cosa el diez por Venezuela, por su futuro; el diez por la por la vida, por la independencia, por la soberanía contra el intervencionismo extranjero imperialista y de la derecha extremista fascista”.

“Juramos por el derecho de nosotros a ser lo que somos y lo que vamos a ser, nos vemos en las calles, los quiero mucho y que Dios me los bendiga, me los favorezca y me los cuide y digamos hoy más que nunca: Patria libre o nada, hasta la victoria siempre”, concluyó.

