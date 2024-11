CIUDAD MCY.- La depresión, es una de las enfermedades mentales más comunes, pero, también una de las menos comprendidas, a pesar de su prevalencia, muchos siguen luchando con el estigma que la rodea, lo que dificulta el diagnóstico y la búsqueda de tratamiento, la depresión es tratable, y muchas personas logran superar sus síntomas con el apoyo adecuado.

No es solo tristeza; es un trastorno mental complejo que afecta profundamente el bienestar emocional, físico y social de quienes la padecen, pueden experimentar fatiga constante, cambios en el apetito y el sueño, dificultad para concentrarse, y una sensación generalizada de desesperanza.

Suele ser invisible para quienes están a su alrededor, pero sus efectos, pueden ser debilitantes, afectando la capacidad de trabajar, estudiar o mantener relaciones personales, uno de los mayores riesgos de la depresión es su vínculo con el suicidio.

Aunque no todas las personas con depresión llegan a ese extremo, la enfermedad puede llevar a pensamientos oscuros y decisiones impulsivas si no se trata adecuadamente, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y en muchos casos está relacionado con trastornos depresivos no diagnosticados.

La depresión es tratable y existen diversas opciones que pueden marcar la diferencia, como la terapia cognitivo-conductual, y los medicamentos antidepresivos, que son tratamientos efectivos que pueden ayudar a las personas a recuperar el equilibrio emocional y mejorar su calidad de vida.

El proceso de recuperación varía de una persona a otra, muchas personas comienzan a sentir mejoras en semanas o meses, con el tratamiento adecuado. El apoyo social, juega un papel fundamental en la superación de la depresión, hablar con amigos, familiares o profesionales de la salud puede aliviar el aislamiento y ayudar a la persona a sentirse comprendida.

Es fundamental que quienes padecen depresión, no se avergüencen de buscar ayuda; la enfermedad no es una debilidad, sino una condición médica tratable, no se puede prevenir por completo pero, existen estrategias para reducir el riesgo de depresión.

Mantener una rutina saludable, hacer ejercicio regularmente, practicar la meditación y mantener una vida social activa, son prácticas que pueden ayudar a cuidar la salud mental. Además, identificar los primeros signos de la enfermedad y buscar ayuda temprana es esencial para evitar que los síntomas empeoren.

La depresión es un desafío, pero no es una batalla perdida. Con el tratamiento adecuado, el apoyo de seres queridos y un enfoque proactivo en la salud mental, las personas pueden superar este trastorno y recuperar el control de su vida. Pedir ayuda es el primer paso hacia la sanación, y es un paso que vale la pena dar.

Luigher Hernández (Pasante)











