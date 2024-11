Ciudad MCY.- La supuesta autorización a Ucrania para atacar objetivos en lo más profundo del territorio ruso con misiles occidentales de largo alcance significaría una nueva ronda de tensiones, advirtió el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien confirmó que el Kremlin está al tanto de las últimas publicaciones al respecto, y destaca al mismo tiempo que carecen de cualquier confirmación oficial.

«Si esta decisión fue realmente formulada y comunicada al régimen de Kiev, entonces, desde luego, se trata de una espiral de tensiones y una situación cualitativamente nueva desde el punto de vista de la implicación de Estados Unidos en este conflicto», señaló el vocero ante la prensa. La posición de Rusia en este sentido, prosiguió, «está absolutamente clara», y la deberían comprender todos. Para Peskov, «el hecho es que los ataques no los ejecuta Ucrania, sino los países que le dan permiso”.

El portavoz indicó que el Kremlin no está al tanto de la iniciativa del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, de congelar el conflicto ucraniano a lo largo de la línea del frente, destacó Peskov. La iniciativa «no se debatió (…) aún no tenemos datos al respecto. No sabemos de qué se trata», comunicó ante la prensa, al responder a la pregunta de si el Kremlin está familiarizado con la idea de Erdogan.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtieron previamente que si Kiev recibe el permiso para atacar objetivos en el interior del país, Moscú lo considerará una participación directa de la OTAN en un conflicto armado con la nación auroasiática y dará una respuesta «inevitable y destructiva». El presidente de esa nación, Vladímir Putin, señaló con anterioridad que los países de la OTAN «deben entender con qué están jugando» cuando hablan acerca de permitir a Kiev lanzar ataques en el interior de Rusia con misiles suministrados por Occidente.

Fuente: Sputnik Mundo