Ciudad MCY.- En Venezuela el pueblo y el Gobierno Bolivariano están construyendo un nuevo concepto de Estado Moderno, el Estado Comunal surgido de las bases populares, a partir de la Constitución Bolivariana votada en elecciones secretas, transparentes y universales en el año 1999. “Y los resultados han sido, y son, extraordinarios”, afirmó el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, durante la tradicional entrevista anual que ofrece cada 1° de enero al reconocido periodista español, Ignacio Ramonet.

“Nosotros hemos retomado con mucha fuerza la idea de la democracia directa, de la democracia vecinal, comunitaria. En este caso, la construcción de lo que dice nuestro pueblo de un nuevo Estado comunal, de un nuevo Estado moderno, dentro de la idea de la modernidad Socialista Bolivariana del siglo XXI, no dentro de la idea de la modernidad fracasada del mundo occidental, ni de la posmodernidad”, resumió el jefe de Estado desde el Palacio de Miraflores, donde compartió con el comunicador internacional.

Recordó cómo el Comandante Hugo Chávez empezó, entre los años 2006-2007, la construcción de una democracia popular directa, con la fundación de los primeros consejos comunales, luego el desarrollo del concepto de Comuna, que es la agregación de los consejos comunales, para entregarles a los vecinos y vecinas, el poder del autogobierno.

Maduro recordó que, en el año 2024, se realizaron tres consultas directas a las comunidades. Dos consultas para proyectos, para entrega de presupuestos de proyectos comunitarios, definidos, planificados y votados y aprobados por el voto popular, directo, secreto, amplio, mayoritario. “Eso implicó la aprobación de miles, miles de proyectos vecinales, para resolver problemas muchas veces acuciosos, que el burocratismo del viejo Estado no atiende, no resuelve”, precisó.

“Esto te demuestra que la democracia directa, la democracia vecinal, con la participación, el ojo del pueblo, es infinitamente superior, mucho más eficiente que el viejo y vetusto Estado, burgués, desgastado, que aún todavía tenemos por ahí, que es como una convivencia extraña entre ese viejo Estado que no termina de resolver los problemas en lo local, y esa fuerza telúrica de un nuevo Estado que va surgiendo de las bases”, agregó.

Por otra parte, el mandatario venezolano destacó las elecciones del 15 de diciembre, que catalogó de “experimento hermosísimo”, tras la aprobación en la Asamblea Nacional (AN), de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz comunal con la que se eligieron, con el voto popular directo, casi 30 mil jueces y juezas de paz del territorio, de los vecinos.

“Esto no se dice en el mundo, porque en el mundo lo que le interesa es repetir que en Venezuela hay una dictadura, que no hay democracia, y que la única democracia que existe es la democracia de ellos, del norte, del occidente, de este imperio colectivo degradado, descompuesto, y ya en etapa final de decadencia, y no decir que aquí en el sur, en el sur global, en Sudamérica, hay una experiencia que está naciendo hermosa de la democracia popular, la democracia directa, la democracia de los vecinos”, recalcó.

Reforma Constitucional

Ciudad MCY.- El presidente Maduro hizo hincapié sobre este debate popular y las elecciones de consulta del pueblo, que ha surgido la propuesta muy poderosa, para que desde este mes de enero de 2025, se avance hacia una reforma constitucional que democratice todo el Estado, toda la sociedad y que permita un proceso de fortalecimiento de una nueva forma de hacer la política, de una nueva democracia participativa aún más incluyente, participativa y directa.

“Para allá va dirigido, y además con un método dialogante, incluyente”, acotó Maduro, señaló que esta idea ha sido muy bien acogida por toda la sociedad venezolana. Para este propósito, se trabaja en la conformación de un equipo especial de expertos, asesores, consejeros, nacionales e internacionales. Los avances que realice en este planteamiento serán informados oportunamente.

En este tema, el presidente Maduro señaló que, para esta futura reforma constitucional, tiene que hacerse un proyecto, presentarlo ante el Poder Legislativo de Venezuela (la AN), y una vez que el Parlamento lo apruebe, la iniciativa tiene que ir a la calle, al pueblo, al debate, al referéndum. “Y el que tiene la última palabra en Venezuela para aprobar una reforma, para cambiar la Constitución, es el soberano, es la democracia directa, es el pueblo”.

“Así que hemos tenido un tiempo maravilloso para comprobar que es posible construir otra forma de hacer política, que es posible, necesario y urgente para la humanidad, plantearse nuevos modelos”, concluyó el mandatario nacional.

VTV