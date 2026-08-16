Juegos Deportivos Venezuela Renace activaron el campamento provisional con recreación y salud

CIUDAD MCY.-Los Caracas se desbordó de alegría

‎Entre sonrisas, sueños y el entusiasmo propio de la juventud, el campamento transitorio Ciudad Vacacional Los Caracas, ubicada en Naiguatá, estado La Guaira, se convirtió en el escenario donde el deporte abre caminos hacia el futuro.

Allí, niños, niñas y adolescentes encontraron en los Juegos Deportivos Venezuela Renace 2026 una oportunidad para demostrar sus capacidades, compartir en familia y dar los primeros pasos hacia la construcción de nuevos talentos deportivos para Venezuela.

En este espacio participan alrededor de 250 jóvenes, quienes forman parte del proceso clasificatorio en disciplinas como dominó, ajedrez, tiro deportivo, béisbol 5, baloncesto 3×3, fútbol sala, esgrima, mini atletismo y Karate. Los mejores exponentes avanzarán a las eliminatorias municipales, con la participación de los campamentos transitorios de Caracas y Miranda.

ATENCIÓN INTEGRAL

‎La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, y el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quienes compartieron con los participantes y conocieron el desarrollo de las distintas modalidades deportivas.

El programa también contempla atención integral para los jóvenes, con servicios de salud, alimentación, actividades culturales y entrega de implementos deportivos. Estas acciones tienen como propósito garantizar espacios adecuados para la práctica física, la sana recreación y el encuentro familiar.

“Agradezco a todos los responsables de los campamentos transitorios, a los ministros y ministras que se han sumado para acompañarnos desde la Vicepresidencia Social, que lleva adelante el compañero Héctor Rodríguez, para que estos Juegos Venezuela Renace 2026 sean un éxito, como lo han sido hasta ahora”, expresó Cardillo.

PLANIFICACIÓN ORIENTADA

‎Ante las consecuencias del doble sismo registrado en Venezuela, el ministro Franklin Cardillo destacó la continuidad de las actividades deportivas, tanto en el ámbito nacional como internacional, con una planificación orientada al desarrollo de atletas y al fortalecimiento del sistema competitivo.

«Tenemos en agenda la celebración Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026 y en las próximas semanas anunciaremos oficialmente las fechas de la competencia y los estados que asumirán la condición de sedes», recalcó el ministro.

Además, Venezuela mantiene su condición de sede de los II Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026, cuya realización fue reprogramada para el primer semestre de 2027 tras la decisión de la Organización Deportiva Bolivariana. Caracas, Miranda y La Guaira conservarán su condición de estados sede.

NUEVOS TALENTOS

El miniatletismo representa una de las disciplinas con mayor participación en los campamentos transitorios. Niños y niñas afrontan pruebas de velocidad, obstáculos, saltos y lanzamientos, con el propósito de identificar nuevas promesas para esta especialidad.

Venezuela alcanzó este año un registro récord de tres millones de niños y niñas, entre 5 y 14 años, en actividades de velocidad, resistencia, salto y lanzamiento, para ocupar el primer lugar del programa Athletics Kid de la Federación Internacional de Atletismo, seguida por Uganda con 2.967.976 participante y Benín figura tercero con 1.047.085.

‎‎Este resultado fue posible gracias a un despliegue nacional que permitió desarrollar 8.477 eventos en todo el territorio venezolano.

Con la presencia del miniatletismo en Los Caracas y en los demás campamentos transitorios, Venezuela Renace 2026 amplía la búsqueda de nuevos talentos y fortalece las bases del deporte nacional.

La iniciativa apuesta por una generación que encuentre en la actividad física una vía para crecer, competir y representar al país en futuros escenarios nacionales e internacionales.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA