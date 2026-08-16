Domo Bolivariano de Barquisimeto se prepara para recibir el Sudamericano Sub-20

Venezuela estará ubicada en el grupo A del torneo tanto en la rama femenina como en la masculina

CIUDAD MCY.-Venezuela se convertirá en el epicentro absoluto del futsal sudamericano en 2026 al albergar, de manera consecutiva en la ciudad de Barquisimeto, los torneos continentales de la categoría Sub-20 en las ramas femenina y masculina.

El primer certamen en entrar en acción será la CONMEBOL Sub-20 Futsal Femenina, la cual se disputará del 12 al 20 de septiembre de 2026. A la selección nacional le tocará enfrentarse contra Brasil, Paraguay, Bolivia y Ecuador en el grupo A.

Apenas unos días después de su finalización, la acción regresará al tabloncillo larense con el torneo masculino de la categoría, programado para jugarse del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2026. El quinteto masculino se batirá contra Colombia, Paraguay, uruguay y Bolivia, también en el grupo A.

ASÍ SE JUGARÁ

Tanto la competencia femenina como la masculina compartirán exactamente el mismo sistema de disputa repartido en dos etapas.

Tanto la competencia femenina como la masculina compartirán exactamente el mismo sistema de disputa repartido en dos etapas.

En la Fase Preliminar, los diez equipos se dividirán en dos zonas de cinco selecciones cada una, midiéndose en una sola rueda de partidos de todos contra todos. Posteriormente, en la Fase Final, los dos primeros lugares de cada grupo clasificarán a las Semifinales para seguir en carrera por la corona, mientras que los equipos restantes jugarán partidos únicos para definir las posiciones del quinto al noveno puesto del torneo.

BRASIL MÁXIMO GANADOR DEL TORNEO

En el historial del torneo femenino, Brasil destaca como la selección más ganadora con tres títulos en sus vitrinas, correspondientes a las ediciones de 2016, 2018 y 2022.

Sin embargo, la selección de Colombia llegará a Barquisimeto con la chapa de campeona defensora tras haber conquistado de forma invicta la última edición en 2024, donde superaron a la escuadra brasileña en una emocionante definición por penales.

Por su parte, la rama masculina cuenta con un dominio histórico contundente por parte de Brasil, que acumula ocho campeonatos a lo largo de la historia de la competición.

A pesar de este registro, la selección de Argentina se presentará en suelo venezolano como el rival a vencer y vigente monarca continental, luego de quedarse con el trofeo de la última edición celebrada en 2024 y sumar así la segunda estrella de su palmarés en esta categoría.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA