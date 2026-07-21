12 binomios K-9 fueron reconocidos por el GBA

El Ejecutivo regional hizo entrega de medallas, pecheras y kits de cuidados a los héroes de búsqueda y salvamento que, trabajaron en La Guaira, Aragua y el Distrito Capital

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Aragua elevó un merecido reconocimiento a los binomios K-9, ejemplares caninos entrenados para la detección de personas y sus guías, quienes cumplen un papel de socorristas, esto por su destacada participación en los trabajos de búsqueda y rescate luego de los terremotos del pasado 24 de junio.

‎Las autoridades entregaron placas, pecheras y kits de cuidado a 12 canes, dos de ellos trabajaron en el derrumbe de Bosque Lindo, estructura colapsada en la entidad y, el resto se desempeñaron en las afectaciones del estado La Guaira y el Distrito Capital.

Uno de los invitados al acto fue Tsunami, junto a su compañero Jorge Beens, quienes desde la Zona 0 del litoral central lograron sacar con vida entre los escombros a 26 personas.

‎La gobernadora Joana Sánchez extendió sus palabras de distinción a los grupos de labores. “Estamos agradecidos por su vida, el valor, esfuerzo y determinación”, expresó a los hombres y mujeres que atendieron las contingencias por los fuertes movimientos telúricos.

Es valioso destacar que, el galardón resulta una muestra la dignificación, cuido y respeto a los animales. En medio de la tragedia, cada vida rescatada significaba un avance, sin importar la especie, y fueron precisamente las brigadas K-9 una de las mejores estrategias, donde los perros confirmaron ser el mejor aliado del hombre.

En ese contexto, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y proteccionista, Manuel Hernández, mencionó que esto reafirmó el motivo de creación del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), donde ejecutan diversas acciones en pro de las mascotas y especien en situación de calle. “Estamos en conjunto a la Misión Nevado, con el apoyo de la presidenta Delcy Rodríguez y la Gobernadora”.

POLÍTICAS ANIMALISTAS

Desde la presidencia de Misión Nevado, a cargo de Maigualida Vargas, se manifestó el agradecimiento a quienes con amor y arduo trabajo salvaron a los más vulnerables en un contexto complejo. “Vimos como los animales al servicio del ser humano salvan vidas, pero también de cómo los humanos pueden salvar la vida de nuestros animales”, acotó la vocera nacional de la fundación.

ULTIMA MISIÓN

La tragedia por el doble terremoto se convirtió en la última misión de Tsunami, quien con nueve años pasará al retiro y se convertirá en monitor de clases para la nueva generación de cachorros, dedicados a la búsqueda de personas.

Su entrenador y compañero, Jorge Beens, destacó que en la última tarea oficial del ejemplar contaron con todo el apoyo para conseguir a 26 personas con vida entre los escombros. “Un equipo veterinario nos acompañó permanentemente, junto a las comunidades, Protección Civil, Bomberos, demás instituciones y voluntarios”, acotó.

“Gracias por creer en nosotros, en el trabajo y permitirnos seguir siendo esa última esperanza entre los escombros”, puntualizó.

CONDECORACIONES

Por el estado Aragua destacó la actuación de Max y Fell en Bosque Lindo, municipio Santiago Mariño. El primero pertenece al equipo regional de Protección Civil, el segundo al K-9 del entrenador Liberto Gala.

Asimismo, tres mascotas sobrevivientes de ese edificio.

Por la ciudad de Caracas, los estados La Guaira y Miranda:

Jorge Bens y Tsunami

Jackson Pérez y Conor

Elis Muñoz y Akira

Alejando de Barro y Ocan

Otto Sosa y Jade

Alfredo Sosa y Hanck

Darwin Aponte y Nairobi

Samuel Sojas y Araya

Donato Spineli y Kapui

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : GBA