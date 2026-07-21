Funvisis continúa el levantamiento de evidencias geológicas co-sísmicas en Costas aragüeñas

CIUDAD MCY.- Una comisión conformada por investigadores e investigadoras del departamento de Geología de Terremotos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), se encuentra desplegada en campo en el estado Aragua, con el objetivo de realizar inspecciones post-sísmicas, para así determinar los efectos y consecuencias, a nivel geológico y estructural, de los eventos principales y secundarios subsecuentes al sismo principal del pasado miércoles 24 de junio de 2026.

De acuerdo a la información suministrada por la institución a través de las redes sociales (@Funvisis), en el extremo oeste de Playa de Cepe, de acuerdo a los testimonios de los pobladores, hubo desprendimientos de bloques. Hacia la desembocadura del río Cepe se observó evidencia de relajación lateral (lateral spread) en forma de grietas con presencia de pequeños volcanes de arena (licuación de suelos).

En el puerto de Chuao donde inicia la carretera principal del pueblo, se identificó desprendimiento de bloques rocosos co-sísmicos en el talud de la vía. Mientras que, en la zona donde convergen la playa con el río, se evidenció presencia relajación lateral del suelo y licuación a lo largo de sus grietas. A su vez, en el sector “La Vega”, al lado de la escuela básica y liceo “José Casanova Godoy” se percibió relajación del terreno, expuesto a través de una grieta en continuidad hacia uno de los canales del sistema de riego de los sembradíos de cacao (actividad económica del pueblo).

Además, en la vía hacia Bahía de Cata se identificó desprendimiento de bloques. En cuanto, a los poblados de Cata y Cuyagua, a solicitud de la población, se inspeccionaron las Iglesias “San Francisco de Asís” (Cata) e “Inmaculada Concepción” (Cuyagua), las cuales presentan la misma tipología constructiva (paredes tapiales, adoquines con argamasa), se evidencian daños en mampostería, revestimiento y grietas horizontales en muros. Por ser todas las iglesias estructuras importantes a nivel patrimonial, es indispensable que su remodelación vaya de la mano con el resultado de la inspección previa del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC).

A nivel de playa, los habitantes en relación al retiro del mar, manifestaron un retorno rápido de las olas con avance de estas, aguas adentro hacia el río. Asimismo, reportaron desprendimiento de bloques rocosos en la zona entre Pérez Galindo y Juan Andrés, los cuales fueron corroborados por los investigadores.

PRENSA FUNVISIS

FOTO : CORTESÍA