1×10 del Buen Gobierno da respuestas efectivas a comunidades de Linares Alcántara

CIUDAD MCY.-La Sala Municipal del 1×10 del Buen Gobierno continúa fortaleciendo la atención y el seguimiento a las solicitudes de las familias de Francisco Linares Alcántara, articulando respuestas en áreas prioritarias como salud, agua, electricidad, vialidad, servicios generales y protección civil.

Durante el mes de agosto, fueron recibidos 619 casos, de los cuales 512 fueron atendidos, alcanzando una efectividad mensual de 82,71 %. Mientras tanto, 107 solicitudes permanecen en proceso, bajo seguimiento de las dependencias e instituciones responsables de brindar respuesta.

Estos resultados reflejan el trabajo permanente de articulación y seguimiento que se desarrolla desde la Sala Municipal, gracias a la presidenta Delcy Rodriguez, todo el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y a la gestión del alcalde Víctor Bravo, permitiendo canalizar las necesidades planteadas por las comunidades y avanzar en la búsqueda de soluciones.

La atención continúa con el compromiso de seguir escuchando, gestionando y dando respuestas al pueblo linarense, priorizando los casos pendientes y fortaleciendo el contacto directo con cada comunidad.

PRENSA ALCALDÍA FLA

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