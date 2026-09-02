Inamujer Aragua fortalece rutas de atención y justicia para las mujeres en FLA

CIUDAD MCY.- La coordinación regional del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) en el estado Aragua realizó una jornada de articulación y orientación técnica en las instalaciones del Instituto Municipal de La Mujer de Linares Alcántara (Imanfla)

La actividad estuvo encabezada por la coordinadora regional de Inamujer en Aragua, Eucari Morillo, junto a las abogadas Anyela Acosta y Ana Rosa Hernández, integrantes del equipo jurídico regional. Durante el encuentro, que contó con la participación de la directora de Imanfla, Noris Lozada y las abogadas municipales Elvira Guzmán y Génesis Peña, en nombre de su presidenta Ilian Flores, abordaron las estrategias necesarias para optimizar la atención a las usuarias y garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Estas acciones se realizan, en el marco de las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, liderado por la ministra Yelitze Santaella.

Uno de los puntos centrales de la mesa de trabajo fue delimitar con precisión el alcance funcional de los entes locales. Al respecto, se enfatizó que los institutos Municipales tienen la tarea sustancial de orientar, asesorar, brindar contención emocional y remitir a las mujeres que acuden en busca de ayuda. Se aclaró que estas dependencias no son órganos receptores de denuncia, por lo que el objetivo principal de Inamujer, como brazo ejecutor en el territorio, es consolidar rutas claras que eviten burocracia institucional innecesaria y la revictimización de quienes sufren agresiones.

Asimismo, las asesoras jurídicas destacaron la importancia de recopilar de forma rigurosa los elementos probatorios iniciales antes de canalizar cada caso hacia las instancias jurisdiccionales correspondientes. De esta manera, se asegura que las denuncias cuenten con el sustento legal adecuado para evitar que sean desestimadas por formalidades técnicas, garantizando un acompañamiento integral de principio a fin.

SENSIBILIZACIÓN A FUNCIONARIOS

Durante el debate se subrayó que la erradicación de la violencia machista requiere un esfuerzo formativo constante hacia los funcionarios que integran los diferentes órganos receptores de denuncia. Las participantes coincidieron en que existe una necesidad imperiosa de educar al personal de los cuerpos policiales y entes de recepción para afinar la sensibilidad humana, el enfoque de género y la correcta aplicación de la ley al momento de tomar la declaración a una víctima.

Para cristalizar estos avances, se destacó la reactivación y dinamización de la Mesa de Justicia de Género como un espacio fundamental de concertación interinstitucional. A través de este mecanismo, Inamujer Aragua, busca articular directamente con el Ministerio Público y los tribunales especializados, no solo para hacer cumplir la normativa vigente, sino también para hacerle seguimiento continuo a la labor preventiva de las defensoras comunales en cada sector de Aragua, consolidando así un sistema de protección eficiente y profundamente humano.

PRENSA INAMUJER ARAGUA

FOTOS | CORTESÍA | INAMUJER ARAGUA