23.587 personas reciben atención en los campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- Un total de 23.587 personas reciben atención en los 107 campamentos transitorios habilitados en los estados La Guaira, Miranda y Aragua, así como la ciudad de Caracas.

De acuerdo con el balance difundido este lunes por el secretario ejecutivo del Estado Mayor para estos centros, Héctor Rodríguez, la capacidad instalada asciende a 27.822.

En Caracas, el número de campamentos se mantiene en 41, donde permanecen 8.554 damnificados, mientras que en La Guaira hay 28 centros con 12.474 personas, cifra que refleja la mayor concentración de atendidos.

En Miranda, la estructura operativa se sostiene con 28 que albergan a 1.877 personas y en Aragua, se registran 10 espacios con 682 ciudadanos.

FUENTE:AVN

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