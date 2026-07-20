Precios del petróleo abren la semana en su mayor nivel desde junio

CIUDAD MCY.- Los precios del petróleo alcanzaron en la apertura de este lunes 20 de julio su nivel más alto desde junio, debido al conflicto entre Estados Unidos (EE. UU.) e Irán.

Los dos contratos petroleros, el Brent del mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI), operaron en alza el lunes en los mercados asiáticos, después de que la semana pasada subieran más de un 4 %. A las 02:30 GMT, el Brent subía un 2,7 % a 90,48 dólares el barril, mientras el WTI registraba un aumento del 2,46 % a 84,52 dólares.

El crudo ha subido la última semana por la disputa entre Teherán y Washington, que despertó temores de una interrupción en el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de 20 % del petróleo mundial.

FUENTE: LA IGUANA TV

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