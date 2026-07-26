24.477 personas son atendidas en campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- El vicepresidente social para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, publicó el balance de atención en los 107 campamentos transitorios, el cual registra un incremento de la capacidad de albergue que este domingo asciende a 24.477 personas, así como en la capacidad instalada para atender a 28.223 personas afectadas por el doble sismo registrado en el país el pasado 24 de junio.

Los campamentos transitorios se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 41 en Caracas; 28 en el estado La Guaira; 28 en el estado Miranda y 10 en el estado Aragua.

La capacidad de albergue de los campamentos transitorios en Caracas incrementó su capacidad instalada para 10.975, donde ahora son atendidas 9.092 personas; en el caso de La Guaira, la capacidad es de 12.815, atendiendo actualmente a 12.752 familias.

En el estado Miranda, la capacidad es para 3.591, siendo atendidas 1.958 personas; mientras que en Aragua, la capacidad de albergue se mantiene en 842, donde son atendidas 675 personas.

FUENTE : AVN

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