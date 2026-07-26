Saime anuncia suspensión temporal del servicio en oficinas de Caracas y La Guaira

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó sobre la suspensión temporal de los servicios en algunas de sus oficinas de Caracas y el estado La Guaira, debido al Decreto Presidencial de Emergencia Nacional emitido tras el doblete sísmico que impactó al país el pasado 24 de junio.

A través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, el ente detalla que las oficinas que no prestarán servicio en Caracas son las ubicadas en Catia, parroquia Sucre, y en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la parroquia El Paraíso.

Mientras que, en el estado La Guaira, las oficinas que no prestarán servicio de atención presencial momentáneamente están ubicadas en La Guaira, Vargas I, Caraballeda y Catia la Mar.

En ese contexto, el Saime informa que los pasaportes y visas tramitados en cualquiera de las oficinas mencionadas podrán ser retirados desde el lunes 27 al viernes 31 de julio en la Oficina de Correspondencia de la sede central ubicada en la avenida Baralt de Caracas, en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y 4:30 de la tarde.

FUENTE : AGENCIA

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