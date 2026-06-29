3.681 rescatistas de 30 países participan en labores de rescate

CIUDAD MCY.- Un total de 3.681 rescatistas de 30 países participan en las labores de rescate en las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos de 7,2 y 7,5 del pasado miércoles 24 de junio.

“Visitamos el Estadio García Carneiro, donde se encuentran los equipos de respuesta de la comunidad internacional que llegaron para apoyar tras los terremotos. 30 países, 3.681 rescatistas…”, publicó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, en su canal de Telegram, este lunes.

Rodríguez detalló que se cuenta con 1.086 toneladas de insumos, 27 vehículos y 118 caninos que refuerzan las labores de búsqueda y rescate.

La mandataria encargada reconoció el apoyo de los equipos de cada uno de los países que han decidido sumarse a las labores.

FUENTE : AGENCIA

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