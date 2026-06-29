UE destina cinco millones de euros y avión de ayuda humanitaria a Venezuela por sismos

CIUDAD MCY.- La Comisión Europea anunció este lunes que destinará cinco millones de euros en ayuda humanitaria a la República Bolivariana de Venezuela, además de un avión con 50 toneladas de material para proveer refugio y asistencia médica a los afectados por los dos sismos del pasado 24 de junio.

Mediante un comunicado emitido desde el organismo, se dio a conocer que el vuelo saldrá en los próximos días desde Copenhague con material de refugio, equipos de saneamiento de agua y material educativo, mientras que los cinco millones de euros se dedicarán a asistencia médica, así como refugio para los afectados.

«La UE sigue comprometida con ayudar al pueblo venezolano. Esta financiación y recursos adicionales proveerán muy necesaria ayuda a familias que han perdido sus casas, pacientes que necesitan atención médica o niños cuyas escuelas han sufrido daños», dijo la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en el documento.

Doce países parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil, entre los que se encuentra España, han enviado equipos de rescate, personal médico y apoyo a nivel de telecomunicaciones, mientras que expertos técnicos españoles, austríacos, italianos, luxemburgueses, belgas, estonios y comunitarios han llegado a Venezuela durante el fin de semana para apoyar las operaciones sobre el terreno.

La Comisión Europea explicó también que su sistema de satélites Copérnico, activado horas después de los terremotos, ha permitido obtener 25 mapas y 13 imágenes de varias áreas afectadas, un material en alta resolución que permite «convertir datos brutos en mapas útiles para equipos de rescate, ONG y autoridades de protección civil».

La asistencia europea tras los movimientos telúricos se suma a los 52 millones de euros que la Unión Europea ya había desembolsado este año para responder a la crisis socioeconómica en Venezuela.

El número de personas fallecidas por el sismo del pasado miércoles se elevó a mil 450, el de heridas a tres mil 150 y el de familias damnificadas a 12 mil 721, según un reporte oficial.

Cientos de voluntarios y rescatistas continúan la búsqueda de vida en medio de los escombros, pese al intenso calor que dificulta las labores y acelera la descomposición de los cuerpos atrapados.

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