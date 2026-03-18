Tres venezolanos destacan en el equipo Todos Estrellas del Clásico Mundial de Béisbol

CIUDAD MCY.- Tras la victoria de Venezuela el martes ante Estados Unidos, se dio a conocer el Equipo Todos Estrellas del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y, por primera vez, tres criollos integran la selección.

Los venezolanos que destacan en esta ocasión son Ezequiel Tovar, Luis Arráez y Maikel García, quien se llevó el título de Jugador Más Valioso,, informó World Baseball Classic.

El grupo lo completan Austin Wells y Fernando Tatis Jr. de (República Dominicana); Brice Turang, Paul Skenes, Logan Webb y Roman Anthony (Estados Unidos); Dante Nori y Aaron Nola (Italia); y Shohei Ohtani (Japón).

Maikel García, el único bateador con 10 imparables en el torneo, ocho de ellos desde el último juego del Grupo D ante República Dominicana, promedió .385 en siete partidos con un jonrón, siete RBI, OBP de .393, slugging de .577 y OPS de .970.

Ezequiel Tovar, quien entró como suplente, debutó con tres hits ante Israel y repitió con dos dobles en cuartos de final frente a Japón. Terminó con .471 (17-8), tres dobles, OBP .500, slugging .647 y OPS 1.147.

Luis Arráez bateó .308 con OPS 1.059 y 10 RBI, segundo máximo del torneo. Lideró en extrabases (6) y bases alcanzadas (18), colideró en dobles (4), empató en hits (8) y pegó dos jonrones.

FUENTE: AVN

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