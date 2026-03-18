Yulimar encabeza delegación al Mundial

CIUDAD MCY.-La plusmarquista universal del triple salto, Yulimar Rojas, lidera al grupo de atletas venezolanos que con una mezcla de experiencia y frescura buscarán dejar su huella en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, a celebrarse del 20 al 22 de marzo en Torun, Polonia.

Yulimar luchará por su cuarta corona de pista cubierta en el triple salto, al mismo tiempo que el recordista nacional Kelvis Padrino y el atleta Javier Gómez se convertirán en los primeros venezolanos en correr los 400 metros individuales en un evento de esta serie.

REGRESA LA REINA

Medallista de oro en Tokio 2020, Yulimar llega a Polonia en un estado de forma envidiable, luego de un período de recuperación que la mantuvo fuera de las pistas durante gran parte del ciclo anterior a París 2024.

El pasado sábado 14 de febrero, Rojas envió un mensaje contundente al ganar la Copa Iberdrola en España con un salto de 14.95 metros que la estableció como la líder mundial del ranking 2026 en el salto triple y como una muestra más de su resiliencia y disciplina para recuperar nuevamente su excelsas condiciones.

«Estoy lista para saltar mucho, para llegar donde dejé todo, a ser regular en los 15 metros», asomó Yulimar en una rueda de prensa organizada por World Athletics.

La estrella venezolana buscará en Polonia sumar un nuevo título mundial bajo techo a su legendario palmarés. Acumula las coronas de las anteriores ediciones de 2016, 2018 y 2022 en este último despegó hasta los15.74.

Para lograr el oro deberá igualar o superar su tope reciente de 14.95, actual récord universal bajo techo, en la competencia donde enfrentará a la vigente campeona mundial en la modalidad de los tres pasos al foso, la cubana Leyanis Pérez, que tiene como mejor registro del año 14.75 y a Thea Lafond, de Dominica, con 14.62.

LA GRAN APUESTA

El recordista venezolano de los 400 metros absolutos, Kelvis Padrino será la gran apuesta del equipo masculino.

Padrino debutará en la justa con el decimotercer mejor crono de 45.71. Será la primera vez que un venezolano compita en esta distancia en una justa universal bajo techo y lo hará en conjunto con su compatriota Javier Gómez que se suma a la lista de salida en la prueba.

Otro hazaña será el regreso de la posta 4×400 a este tipo de eventos de pista cubierta.

El debut del país en esta prueba ocurrió en 2012, en Turquía, cuando lo consiguió el relevo integrado por los olímpicos José Acevedo, Omar Longart, Alberto Aguilar y Freddy Mezones bajo la conducción del técnico venezolano César Martínez.

En esa oportunidad el equipo se ubicó en el tercer lugar en la primera ronda con tiempo de 3:11:11.

En esta nueva edición, el renovado equipo está integrado por Kelvis Padrino, Ryan López, Axel Gómez y Javier Gómez bajo la misma dirección del entrenador de selección nacional César Martínez, cuenta con mejor marca de 3:04.00, registrada en los pasados Juegos Bolivarianos Ayacucho- Lima 2025.

También en pruebas de velocidad, se medirán los velocistas nacionales, Bryant Álamo y Glanyernis Guerra en los 60 metros individuales

Ambos corredores lograron sus mejores actuaciones en el Suramericano de Cochabamba, en Bolivia. Álamo se proclamó subcampeón en la distancia con récord nacional de 6.59 y Guerra fue medallista de bronce con 7.24.

El campeonato Mundial bajo Techo de Torun se realizará del viernes 20 al domingo 22 de marzo.

PRENSA MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA