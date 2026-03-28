Alcaldía de Tovar mantiene despliegue integral en sector Capachal

Estas políticas de gestión eficiente buscan la optimización de los servicios públicos y la preservación del patrimonio vial del municipio.

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de recuperación de espacios públicos y vialidad, la Alcaldía del Municipio Tovar, mantiene despliegue permanente en la carretera que conecta a La Victoria con la Colonia Tovar.

Las operaciones se concentraron en el sector Capachal, un punto neurálgico que requiere atención constante debido a las condiciones climáticas y geográficas de la zona.

Las labores contemplan el desmalezamiento de laterales, limpieza de cunetas y remoción de sedimentos, acciones fundamentales para prevenir obstrucciones hídricas y mejorar el campo visual de los conductores.

La ejecución de estas jornadas responde a una planificación estratégica orientada a elevar los estándares de seguridad vial. El equipo técnico desplegado destaca por su operatividad constante, asegurando que el flujo vehicular, tanto turístico como comercial, se desarrolle sin contratiempos.

«Nuestro compromiso es garantizar vías dignas y seguras. La presencia de nuestras cuadrillas en Capachal es parte del cronograma de atención que no se detiene, priorizando el bienestar de los habitantes y visitantes», informó el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suarez.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Este esfuerzo de ingeniería social y mantenimiento urbano se consolida gracias a la sinergia entre los distintos niveles de Gobierno. Las acciones se ejecutan bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y cuentan con el respaldo decidido de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

El mantenimiento de la vía en el tramo La Victoria – Colonia Tovar es clave para el dinamismo económico de la región. Al asegurar la conectividad, se facilita el traslado de rubros agrícolas y se potencia el motor turístico, pilares fundamentales de la economía aragüeña.

El Gobierno Municipal consolida su capacidad de respuesta inmediata ante las necesidades de la población, cristalizando un territorio con infraestructuras modernas y seguras para el buen vivir de todos.

REINA BETANCOURT

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