Activado Despliegue Semana Santa Segura Linares Alcántara 2026.

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de resguardar la integridad de los habitantes y visitantes durante el asueto de Semana Santa, la Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara dio inicio oficial al dispositivo «Semana Segura 2026». El operativo cuenta con una fuerza cohesionada de trabajadores municipales y diversos cuerpos de seguridad ciudadana.

El despliegue estuvo encabezado por el Director de Seguridad Ciudadana, Comisario Jefe Luis Céspedes, quien destacó que la prioridad absoluta es la prevención y la atención inmediata ante cualquier eventualidad en el territorio linarense.

Para esta jornada, se ha dispuesto de un contingente humano y técnico de alto nivel, diseñado para cubrir cada rincón del municipio:

252 funcionarios (Pie de fuerza): Hombres y mujeres capacitados para el resguardo y la orientación ciudadana.

10 Unidades Radiopatrulleras: Destinadas al patrullaje constante y respuesta de incidencias en los principales ejes viales.

45 Motocicletas: Vehículos que garantizan una movilidad rápida y acceso a zonas de difícil tránsito.

4 Camionetas Multipropósito: Equipadas para el traslado de personal estratégico y apoyo logístico en operativos especiales.

Equipamiento de servicios y emergencias.

El Comisario Jefe Luis Céspedes enfatizó que el operativo no solo es de vigilancia, sino también de asistencia social y técnica, contando con:

Ambulancia: Unidad totalmente equipada para traslados y atención médica prehospitalaria. Camión Cesta: Para labores de rescate y apoyo en altura. Camión Cisterna: Destinado a garantizar el suministro de agua en puntos estratégicos. Trimotos: Vehículos ligeros para reforzar la vigilancia en áreas recreativas y espacios abiertos.

«Estamos desplegados bajo las orientaciones de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y de la gestión municipal de nuestro alcalde Victor Bravo, trabajando como un solo equipo para que nuestra gente pueda disfrutar de una semana de paz y tranquilidad. Contamos con los recursos y la disposición para atender cualquier llamado», afirmó el Comisario Jefe Céspedes.

Con estas acciones, la Alcaldía de Linares Alcántara reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, promoviendo el sano esparcimiento y la prevención vial en todo el municipio.

PRENSA ALCALDÍA FLA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA FLA