Concejo Municipal de Ocumare de la Costa de Oro rindió tributo a la mujer

Durante el acto se realizó la imposición de la Orden Heroínas de Oro y Cacao en su única clase, distinción que resalta la identidad local y el esfuerzo extraordinario de las mujeres de la zona.

CIUDAD MCY.- En un emotivo acto cargado de reconocimiento al valor y la entrega de la mujer costeña, el Concejo Municipal del municipio Ocumare de la Costa de Oro celebró una sesión especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la Cámara Municipal, concejal Antonio Claret Guanipa, junto a la concejala Mariela Rodríguez, presidenta de la Orden Heroína de Oro y Cacao, quien destacó el rol fundamental de las féminas en la construcción de la sociedad actual dentro de todo el territorio local.

Durante el evento se realizó la imposición de la Orden Heroínas de Oro y Cacao en su única clase, distinción que resalta la identidad local y el esfuerzo extraordinario de las mujeres de la zona.

En esta ocasión, entre las reconocidas estuvo la oradora de orden, doctora Deisy González, quien ofreció un discurso inspirador sobre los retos y conquistas del género en el ámbito profesional y social, asegurando que «hoy la mujer afroaragüeña es la que lidera las transformaciones sociales, económicas y políticas, la que organiza el consejo comunal, la que protege la semilla del cacao y la que con su alegría combativa sostiene la cultura que define al pueblo».

Por otra parte, más de 130 mujeres de diversos sectores de la entidad fueron agasajadas por su labor diaria en la comunidad en el acto que contó con el respaldo institucional de Joana Sánchez, vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, y Wilmer Leal, alcalde del municipio.

Es importante resaltar la presencia de las legisladoras del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Evanis Díaz y María Elena Umbría, quienes acompañaron a las autoridades locales en este significativo homenaje.

«Hoy celebramos no solo una fecha, sino la fuerza indomable de nuestras mujeres que, como el cacao de nuestra tierra, son esencia y orgullo de Ocumare», expresó la concejala Mariela Rodríguez durante su intervención, donde también enalteció la figura de Juana La Avanzadora.

La jornada, que contó con la participación del Sistema Nacional de Coros y Orquestas, Núcleo Ocumare de la Costa, cerró en un ambiente de fraternidad, reafirmando el compromiso del Gobierno municipal y regional con las políticas de igualdad y protección a la mujer aragüeña.

PRENSA O. COSTA DE ORO

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