CIUDAD MCY.- El Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó desde el peaje de Tazón el cierre exitoso del dispositivo nacional, resaltando el compromiso de 229.139 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales, Protección Civil y Bomberos.

Cabello subrayó que la satisfacción más grande del operativo fue la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier solicitud de atención ciudadana en carreteras, parques nacionales y zonas residenciales.

El Vicepresidente celebró el elevado nivel de civismo de los venezolanos, señalando que no se reportó ni un solo incidente de rechazo a las autoridades durante los controles preventivos.

«Teníamos hasta aulas viales, el INTT, aulas viales en los sitios para explicarles a la gente cómo debe ser el comportamiento», explicó Cabello, quien concluyó que la paz vivida en esta Semana Santa es el resultado de la satisfacción del deber cumplido por parte de los funcionarios desplegados.

ECONOMÍA NACIONAL ACELERA SU CRECIMIENTO CON REPUNTE EN TRANSACCIONES Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Durante el balance de la Semana Mayor 2026, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el robustecimiento del aparato económico venezolano, informando un incremento del 17% en las transacciones electrónicas en comparación con el año 2025.

Este indicador refleja el dinamismo del comercio tradicional, la economía comunal y el pujante sector del emprendimiento, los cuales han encontrado en los métodos de pago digitales una herramienta de eficiencia para la felicidad social.

Asimismo, la Mandataria Encargada resaltó que el primer trimestre del año cerró con cifras sumamente positivas para las arcas de la Nación, logrando un aumento del 28% en la recaudación tributaria respecto al mismo periodo del año anterior.

Rodríguez atribuyó estos logros al espíritu de compromiso de la «familia venezolana», señalando que la mayor conciencia tributaria y el consumo interno son los motores que permiten retomar el camino del crecimiento sostenido y la inversión social.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA