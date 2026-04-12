Montes de Oca estableció plusmarca en garrocha

CIUDAD MCY.- Cada presentación de Ricardo Montes de Oca en el circuito universitario de Estados Unidos es una promesa de avance fulgurante, como ocurrió este viernes en el 44 Farms Invitational en Texas, donde voló sobre los 5,70 metros para romper en menos de una semana la marca nacional de salto con garrocha al aire libre que estaba en su poder.

Su nuevo registro lo consiguió en la pista del Cushing Stadium en el College Station, Texas, donde controló desde el inicio la más reciente parada de la pértiga del circuito de la NCAA, en la que volvió a sumar puntos para la Universidad de High Point, en la que desde el año pasado cursa estudios superiores.

Rompió sus marcas

Cinco días atrás, en la cita del VertKlasse en el estadio Dick Vert en su universidad, el campeón bolivariano impuso el nuevo registro para Venezuela al aire libre y de su casa de estudios al superar los 5,51 de listón en su tercer intento, pero luego falló en las tres ocasiones de sobrepasar los 5,70.

En esta ocasión, Montes de Oca calentó los motores al rebasar los 5,20 en su primer intento y dominó los 5,30 en su tercer chance. Acto seguido, rompió el récord nacional al atacar sin faltas los 5,54 metros y volvió hacer trizas el registro al volar por encima de los 5,62 en su segundo chance.

Desafío superado

El próximo desafío era superar su marca absoluta de 5,68 metros bajo techo obtenida el 6 de febrero pasado en el Invitacional de Virginia Tech, donde escoltó al estadounidense Matthew Gray que se llevó el oro con su registro de 5,73.

Sin ningún rival que le hiciera sombra, pues su compañero Jason Olivera se estancó en 5,44 metros, Montes de Oca fue por la plusmarca nacional. Falló en sus dos primeras oportunidades, pero en el tercer chance pasó los 5,70, y luego subió la apuesta en busca de los 5,80 que, por ahora, se le resistieron.

Escaló posiciones

La marca de 5,70, récord nacional y también para la universidad de High Point, lo ubica entre los ocho mejores saltadores del año en el circuito universitario de EE. UU, comandado por el estadounidense James Rhoads con 5,82 metros, y lo catapulta del puesto 46 al 39 en el ranking internacional de World Athletics, que tiene en la cima al fenómeno sueco Armand Duplantis con 6,31.

«Ahora está trabajando con otro tipo de garrocha de fibra de vidrio, marca, spirit que le ha proporcionado mejor rendimiento en sus entrenamientos y le ha permitido conseguir estos progresos en sus saltos. El reto es que para este año pueda alcanzar la marca de 5,85 metros», explicó Ricardo Montes de Oca padre, quien forma parte del cuerpo técnico de entrenadores del campeón nacional.

Montes de Oca se prepara para retomar en julio las pruebas del ciclo olímpico en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, donde irá por su segundo oro regional, tras el primer lugar en los Bolivarianos de Ayacucho-Lima el año pasado.

FUENTE:MINDEPORTE

FOTO:CORTESIA