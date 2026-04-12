Yorgelis Salazar repitió oro en Liga Premier

CIUDAD MCY.- La venezolana Yorgelis Salazar conquistó su segunda medalla dorada consecutiva en la Liga Premier Uno de Karate, al imponerse a la argelina Cylia Ouikene en la tercera y penúltima parada que culminó este domingo en en Leschan, China.

Recuperada ya de las lesiones y encaminada de nuevo a culminar este año como la reina de su categoría (-50 kg), Salazar repitió en la provincia china el mismo primer lugar que obtuvo hace un mes en la segunda estación del torneo élite del karate, disputado en Roma, Italia.

En el combate decisivo en la Ciudad Eterna el 15 de marzo, la guayanesa batalló por el oro una vez más con la africana Ouikene a quien le aplicó un contundente 6-3 para terminar en lo más alto del podio.

Dominio absoluto

Para llegar a su segunda final consecutiva en Leschan, la doble campeona en los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho, dominó con facilidad el grupo A, venciendo 5-1 a la japonesa Aki Orazaki, 4-0 a a ucraniana Yulia de Palashevska, y 4-0 a la sueca Nyman Agnes, cuarta del ranking mundial.

En los cuartos de final, Salazar se deshizo 4-2 de la taiwanesa Yun Chen Hsiao, en la semifinal obtuvo una soberbia victoria 6-5 sobre la italiana Erminia Perfetto, número 3 de la clasificación universal, y en la final se topó otra vez con Ouikene.

Remontada crucial

El combate estuvo más reñido y terminó igualado a seis puntos, pero Salazar se llevó el oro por «Senshuu» (primer punto sin oposición) tras conectar el primer golpe válido.

La venezolana perdía por un 5-6 cuando el combate estaba por finalizar, pero consiguió el punto de la igualdad con una técnica de yuko en los últimos segundos y arrebató el oro por segunda ocasión en fila a la argelia Oikene, que en 2025 se había coronado en Hangzhou, China, donde Salazar se retiró por una lesión en la rodilla derecha.

Con este triunfo, Salazar suma otros 990 puntos a los 3.330 que acumula como séptima en el ranking lo que le permitirá ascender posiciones y llegar a la última parada de Rabat, Marruecos, el venidero 12 de junio como una de las cinco mejores de los -50 kg en busca de coronarse en la Liga Premier de. 2026, antes de enfrentar en julio los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana.

FUENTE:MINCULTURA

FOTO:CORTESIA