Ley de Amnistía suma más de 14 mil solicitudes como parte del proceso de paz nacional

CIUDAD MCY.-El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, diputado Jorge Arreaza, ofreció un balance detallado sobre la ejecución de este instrumento legal que tiene como meta fundamental la comisión de romper el “círculo vicioso” de conspiraciones y «perdones» recurrentes.

El legislador fue enfático al señalar la visión a largo plazo de esta iniciativa. “Se trata de sentar las bases de una paz que logre durar décadas en el país, superando la inestabilidad política a través de la justicia y la convivencia”.

EL BALANCE PRESENTADO ARROJA LOS SIGUIENTES DATOS ESTADÍSTICOS:

Total de solicitudes recibidas: 14 mil 368 requerimientos procesados.

Solicitudes validadas: 11 mil 772 expedientes que cumplieron con los requisitos iniciales.

Dictámenes definitivos: 8 mil 406 casos resueltos formalmente por la vía legal.

El diputado precisó que el impacto de la ley se refleja en la normalización de la situación legal de miles de ciudadanos. De los dictámenes finales emitidos hasta la fecha, el 96.1 % corresponde a personas que se encontraban en libertad, pero mantenían medidas cautelares de presentación.

Asimismo, Arreaza informó que, gracias a la aplicación de este instrumento, 314 personas han sido beneficiadas con la libertad plena, tras haber estado recluidas por causas vinculadas directamente al ámbito de aplicación de la ley.

Con estos resultados, la Comisión de Seguimiento ratifica su compromiso con la justicia y la construcción de un escenario de paz duradera en el país.

FUENTE: LAIGUANATV

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