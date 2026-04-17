INTT y sector del transporte de carga establecen alianzas estratégicas

CIUDAD MCY.- En un encuentro realizado en la sede principal del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), el presidente de la institución, Luis Granko Arteaga, junto a representantes del Órgano Superior de Transporte de Carga y cámaras gremiales, definieron las líneas de acción que garantizan la operatividad de este sector, pilar fundamental del aparato productivo venezolano.

Durante la jornada, se aclaró que el Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) es un trámite exclusivo para personas jurídicas que prestan servicios comerciales, medida que asegura un marco legal sólido para la movilización de la producción nacional.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Alineados con las políticas de modernización y lucha contra la gestoría, el INTT anuncia la habilitación de un sistema flexible que permite a los transportistas seleccionar la oficina de su preferencia para la consignación de documentos. El nuevo proceso, diseñado bajo principios de transparencia, consta de tres pasos:

Registro Online: A través del portal oficial intt.gob.ve. Consignación: Entrega de documentación física en la oficina seleccionada. Inspección y aprobación: Revisión parcial del vehículo en la sede del INTT y otorgamiento del registro.

Para respaldar esta estrategia, se confirmó la permanencia de operativos especiales de ROTC y la disposición de las 75 oficinas del país para las inspecciones vehiculares.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y SEGURIDAD

El Estado venezolano reafirmó su compromiso con el bienestar de la «clase obrera del volante», mediante un esquema de asesoría personalizada. Durante la reunión, se atendieron propuestas críticas en materia de homologación de vehículos y seguridad ciudadana, con el fin de proteger tanto la integridad de los transportistas como la carga en las principales arterias viales del país.

ALIANZA ESTRATÉGICA POR EL DESARROLLO

El encuentro contó con la participación de autoridades clave como el vicepresidente del INTT, Willian Blanquis, el director General de Carga del MPPT, Charles Guillén y los presidentes de «Emiltra» y «Corpologística».

La presencia de líderes gremiales de «Catacentro», la «Cámara Regional de Carga», «Asocontainer» y «Graneros Unidos», ratifica la voluntad del Gobierno Bolivariano de trabajar en conjunto con el sector privado que apuesta por el desarrollo del país.

FUENTE: INTT

FOTO: CORTESÍA