Sustitución de colector marginal optimizará sistema de aguas servidas en Libertador y FLA

El proyecto fue anunciado por la gobernadora Joana Sánchez durante una asamblea de vecinos y vecinas en la comunidad de Bello Monte

CIUDAD MCY.- En aras de continuar consolidando un estado modelo con servicios públicos que garanticen una buena calidad de vida de los aragüeños, desde la comunidad de Bello Monte, ubicada en el municipio Libertador, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, anunció la primera fase de sustitución de cuatro kilómetros de colector marginal.

Esta importante acción estratégica de infraestructura mejorará el flujo de aguas servidas para las jurisdicciones de Libertador y Francisco Linares Alcántara.

La oficialización del proyecto fue realizada por la gobernadora Sánchez durante una asamblea de vecinos y vecinas, donde contó con el acompañamiento del alcalde de la jurisdicción, Gonzalo Chacho Díaz; el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; el secretario de los Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el equipo de Hidroven.

La intervención integral en materia de servicios permitirá que las aguas servidas de estas importantes localidades aragüeñas tengan un mejor transitar, lo que logrará prevenir afectaciones en las comunidades y fortalecer las condiciones de salubridad para cientos de familias.

Durante el encuentro con los ciudadanos, la máxima autoridad regional recalcó que este proyecto es parte de un compromiso adquirido: “Estamos en el municipio Libertador, en el marco de la segunda transformación que se alinea con las aguas servidas, con un compromiso que hemos dado en todas las localidades”.

La vocera de la Aragüeñidad también enfatizó que estas acciones son gracias a los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno. “Hemos unificado esfuerzos para que nuestro pueblo, nuestra gente de Bello Monte y de todo Palo Negro, pueda resolver esta problemática de las aguas servidas; aquí, hoy, unificamos un solo criterio con un gobierno que muestra la cara y es responsable en todas sus instancias para seguir avanzando por nuestras comunidades”, expresó Sánchez.

Finalmente, es importante mencionar que este tipo de intervenciones responde a la necesidad de mantener una infraestructura funcional y acorde a las demandas actuales de la población.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA