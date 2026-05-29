Jóvenes aragüeños parten a Caracas para competir en la Olimpiada Nacional de Robótica

Durante un emotivo acto, el semillero científico fue abanderado, marcando oficialmente su camino en la máxima competencia de Ciencias a celebrarse en la capital del país

CIUDAD MCY.- En un emotivo y significativo encuentro lleno de alegría y esperanza, el semillero científico del estado Aragua alzó su pabellón rumbo a la Olimpiada Nacional de Robótica, que se celebrará en la ciudad de Caracas.

El abanderamiento, que da inicio al camino de la delegación aragüeña en la competencia nacional, estuvo encabezado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al secretario de Juventud y Deporte de la entidad, Manuel López; y el secretario general de la Sexta Transformación en la entidad, Marcelo Sánchez.

La gobernadora Sánchez entregó el estandarte aragüeño a los talentosos e inteligentes jóvenes, quienes serán los encargados de portar el Pabellón de la entidad y tratarán de conquistar los primeros lugares de la competencia de las ciencias.

En el marco del acto, la mandataria regional enfatizó que esta camada de niños es el rostro de la identidad local. “Seguimos enseñando en el estado Aragua el rostro de nuestros niños y niñas, que no es otra cosa que la identidad de esta tierra que lleva esta bandera con mucho orgullo y mucho amor, pero también el desarrollo de las capacidades científicas”, aseveró.

Finalmente, con entusiasmo y optimismo, la delegación azulgrana parte a la Olimpiada Nacional de Robótica con el firme compromiso de dejar en alto el nombre del estado, en un espacio que conjuga juventud, talento y valores para la construcción de un país más humano, con futuro y que avance en la ciencias y tecnologías.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESÍA