CIUDAD MCY.-Presidente Maduro envió mensaje al país en día de la Santísima Trinidad

El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, emitió recientemente un mensaje en el que llamó “a ser discípulos de una gran causa: transformar la vida con valores, con fe, con servicio, con verdad y con amor, para que sea humana la humanidad, como cantaba Alí Primera”.

A través de su canal de Telegram, fue difundido el siguiente mensaje:

Amado pueblo de Venezuela, hermanos y hermanas del mundo: en este domingo de la Santísima Trinidad, Cilia y yo les enviamos un abrazo de fe, amor y esperanza. Este es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de la Patria y de la humanidad. Los esfuerzos de hoy, hechos con amor, unión y perseverancia, son la garantía del futuro de paz, prosperidad y libertad verdadera que merecen nuestros pueblos. Recordemos lo que nos enseña el Evangelio de Mateo: «Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,18-19).

Asimismo, el presidente Maduro llamó a garantizar con buenas acciones que Venezuela sea “un faro de luz, de esperanza, una tierra de unión y una sociedad nueva, construida con el amor de todos y todas” y aseguró en su nombre y el de la primera dama, Cilia Flores, haber solicitado en oración “¡Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo!”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA