Jian La Reina: La fuerza urbana de Venezuela que conquista España rompiendo barreras

Con hits que superan el millón de reproducciones globales, la artista barinesa se consolida como la gran promesa de la música latina en Europa

CIUDAD MCY.- El panorama internacional de la música urbana cuenta con una nueva y poderosa propuesta dispuesta a redefinir las reglas del mercado hispanohablante. Se trata de Jian La Reina, cantante de origen venezolano establecida en España, quien está logrando consolidar un espacio destacado en la competitiva industria del género a través de una identidad artística que entrelaza la sensualidad, el poder y una inquebrantable determinación.

Nacida el 22 de abril de 1996 en el estado de Barinas, Jian experimentó desde su infancia una conexión intrínseca con el arte sonoro. Inspirada por el virtuosismo musical de su hermano —intérprete de guitarra y bajo— transformó esa admiración familiar en el motor de su propia vocación. Fue en el año 2024 cuando la artista dio sus primeros pasos oficiales en el ámbito profesional, decidida a proyectar su voz y transformar las vivencias de la mujer latina contemporánea en himnos de libertad y superación.

«Creo firmemente que la reina latina es una mujer fuerte y decidida, capaz de superar cualquier obstáculo y romper barreras para alcanzar sus metas. Con mi música quiero tocar corazones, inspirar a otros y dejar ver el arte que vive dentro de mí. Me visualizo construyendo un camino propio con valentía y pasión», comentó.

Actualmente afincada en suelo europeo, Jian ha sabido amalgamar sus ricas raíces caribeñas con las tendencias de vanguardia de la escena urbana en España. El resultado es un sonido magnético, vibrante y cargado de líricas que ensalzan la soberanía femenina frente a la adversidad. Esta sólida propuesta visual y sonora la ha llevado a convertirse en un auténtico fenómeno en plataformas digitales, atrayendo de forma masiva a oyentes de múltiples latitudes.

IMPACTO Y ÉXITO EN PLATAFORMAS DIGITALES

El rotundo respaldo del público se traduce en métricas de streaming sumamente competitivas que demuestran el crecimiento exponencial de la intérprete venezolana en el ecosistema digital:

Mía (Jian La Reina x AK27): 686,500 reproducciones.

Fuego calenton (Jian La Reina Ft. Lolo En El Micrófono): + 502,800 reproducciones.

Mamasita azotadora (Solo Single): + 140,040 reproducciones.

Su catálogo en expansión, enriquecido además por lanzamientos aclamados por el público como «La Más Fina», «Latina Caliente» y «Eclipse», continúa ensanchando su base de oyentes mensuales, proyectando el presente año como la etapa definitiva para su consolidación en los mercados de América Latina y Europa.

Jian La Reina personifica el nuevo estándar de la estrella urbana: una creadora que asume el control absoluto de su narrativa y su impecable estética visual para inspirar y liderar. Con la mirada fija en los escenarios internacionales y un repertorio de nivel global, el nombre de Jian resuena con fuerza como un ejemplo de talento sin fronteras.

FUENTE : AGENCIAS

FOTO: CORTESÍA