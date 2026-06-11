30 aspirantes tomarán el escenario de Tu Voz TV

Esta edición del concurso se estrenará el próximo 16 de junio en el escenario del Teatro Ateneo de Maracay (TAM), espacio donde se realizará la primera ronda de eliminatorias

CIUDAD MCY.- El programa de talento musical Tu Voz TV regresa a las pantallas de Telearagua. En su tercera temporada, 30 participantes enfrentarán nuevos retos con un solo objetivo, evitar la descalificación y convertirse en el cantante favorito de la audiencia.

​A través de una rueda de prensa con los medios de comunicación regionales, los productores del programa, Madeleine Muñoz y Efraín Ramírez, acompañados de los animadores Verónica García y Joss González, compartieron los detalles que traerá este nuevo capítulo.

​Muñoz informó que por primera vez el concurso estrenará el próximo 16 de junio el escenario del Teatro Ateneo de Maracay (TAM), espacio donde se realizará la primera ronda de eliminatorias la cual estará a cargo de un jurado especialista en el área.

​»Tenemos mucho talento regional y nacional, tras el éxito de los castings quedaron seleccionados 30 chicos y chicas que van rumbo a la ronda eliminatoria, la celebraremos en el TAM y serán evaluados por Tahiger Guzmán, Relvis González y Pierina Goan».

​Asimismo, Muñoz mencionó que la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, ha encaminado proyectos que buscan exaltar la cultura y el talento en la región.

​»Ahora tenemos una Gobernadora que está enfocada más en la cultura y eso se está viendo, en esta edición buscamos un artista completo que tenga conexión con el público, que sea carismático y que tenga buena voz».

​Por su parte, el productor Efraín Ramírez indicó que el programa ha tenido un gran alcance no solo en Aragua, sino también en toda la región central del país.

​»Durante las audiciones observamos que asistieron aspirantes de San Carlos, Trujillo, Amazonas y otras partes del país y por supuesto los 18 municipios del estado también participaron siendo Santiago Mariño el que logró registrar la mayor cantidad de participantes».

​ANIMANDO CON EL CORAZÓN

​Por segundo año consecutivo, Verónica García y Joss González compartirán el escenario como los animadores oficiales de Tu Voz TV.

​Durante el encuentro con la prensa, García envió un mensaje de aliento a los 30 jóvenes que protagonizarán el programa.

«Chicos y chicas suelten los nervios disfruten de la experiencia y pongan en práctica cada uno de los consejos que les dan los profesionales del área».

​Por su parte, Joss González mencionó que esta edición estará reñida debido al alto nivel de los competidores.

«Estoy impresionado con el talento que hay en la región central, esos chamos tienen un sueño por delante y con su voz van a alcanzar la cima».

​Esta tercera edición de Tu Voz TV promete grandes sorpresas y será transmitida por las pantallas de Telearagua todos los lunes a partir de las 8:00 de la noche.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA