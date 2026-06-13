Brasil y Marruecos empataron en el arranque

Para abrir el Grupo C, brasileños y marroquíes igualaron por primera vez en cuatro partidos, dos oficiales, entre ambos

CIUDAD MCY.- Un gran partido para inaugurar el estadio de la final del Mundial 2026, pues, el escenario de Nueva Jersey vibró con el empate a un gol (1-1) entre Brasil y Marruecos para abrir el Grupo C.

El compromiso se marchó al descanso con el marcador igualado a un gol. La escuadra africana se mostró muy superior en gran parte del primer tiempo y se adelantó al minuto 21 con el tanto de Ismael Sairabi picándosela a Alisson tras una mala salida y un pase certero entre líneas de un excelente Díaz. Pero los amazónicos, que apostaron más a la pelota larga que a la tenencia, lograron responder a los 10 minutos y empataron con un gran tanto de Vinicius, poniendo un 1-1 que parecía justo tras lo hecho por ambos, pese al claro dominio marroquí.

Las dos selecciones mostraron una cara diferente para el segundo tiempo, aunque no distaban tanto de sus posturas iniciales. Marruecos quería atacar con la pelota y Brasil aprovechando los espacios vacíos, pero ninguno parecía hallar el mejor camino a la segunda anotación, aunque tuvieron algunas de claridad desaprovechadas.

Con el pasar de los minutos la posturas de ambos parecía la misma, jugar para no perder el punto que se estaban llevando de un partido tan complicado y enredado. Todo indicando que la única manera en que alguno volviera a marcar, sería por un error del rival, pero no volvieron a hacerse daño y firmando el empate, tercero para los brasileños en un debut mundialista (1974 y 1978) y el primero desde 1978.

El siguiente rival de la canarinha en el Grupo C será Haití en Filadelfia el viernes 19, mismo día en que Marruecos se medirá a Escocia en Boston.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA