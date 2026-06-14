Yorgelis Salazar se alzó con el título de Grand Winner

CIUDAD MCY.- La karateca venezolana Yorgelis Salazar volvió a escribir su nombre en la historia del deporte internacional al conquistar el título de Grand Winner de la Liga Mundial de Karate (Karate 1 Premier League) en la categoría kumite -50 kilogramos, durante la cuarta y última parada del circuito celebrada en Rabat, Marruecos.

Con esta consagración, Salazar alcanza este prestigioso reconocimiento por tercera vez en su carrera deportiva, tras haberlo obtenido previamente en las temporadas 2022 y 2023, afianzándose como una de las exponentes del karate mundial.

“Estoy agradecida a Dios y a la vida. Me siento muy emocionada porque sabía que la lucha por el título de Gran Campeona sería muy difícil. He trabajado muy duro y todos saben que he pasado por un proceso muy duro después de mi cirugía de ligamento cruzado anterior. Esta es la recompensa a todo el trabajo realizado por mi equipo, mi país, mi federación, el ministerio y el Comité Olímpico”, dijo en declaraciones a la WKF.

REMONTÓ LA DESVENTAJA

La doble campeona en los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho llegó a Rabat con una desventaja de 90 puntos respecto al primer lugar del ranking, ocupado por la argelina Cylia Ouikene, sin embargo, la criolla inició su participación con una importante victoria en el Pool 8, al superar a la alemana Alexandra Wolf con marcador de 4-3.

Posteriormente, Salazar ratificó su gran momento competitivo al imponerse de manera contundente a la argelina Rayane Sekkour por 9-0, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del torneo.

Aunque aún debe enfrentar en cuartos de final a la japonesa Mizuki Ishihara en su lucha por acceder al cuadro de medallas, la venezolana aseguró matemáticamente el título de Grand Winner luego de que Ouikene, líder de la clasificación general hasta ese momento, no lograra avanzar a la siguiente ronda y quedara eliminada de la competencia.

“Esto es para todos los que me apoyan, y también para los niños que me siguen en mi país. Es un mensaje de que todo es posible. Si yo pude hacerlo, ellos también pueden, sin importar las dificultades. Este es mi tercer Gran Premio. Espero poder ganar más antes de poner fin a mi carrera”, añadió.

Salazar buscará la tercera consagración consecutiva en el circuito de la Liga Mundial, tras conquistar la medalla de oro en la segunda parada celebrada en Roma y posteriormente repetir el triunfo en China.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA