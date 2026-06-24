Ministerio de Cultura y Sistema de Orquestas acuerdan planes para reimpulsar la música venezolana

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y el director ejecutivo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Eduardo Méndez, acordaron reimpulsar planes y proyectos conjuntos para estimular la formación artística y la difusión del patrimonio musical venezolano en todo el territorio nacional.

En una reunión de trabajo dirigida a consolidar un espacio de articulación entre ambas instancias se acordó una serie de acciones inmediatas que incluye el levantamiento cartográfico de espacios donde se pueda establecer una programación permanente con los talentos del Sistema de Orquestas.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro Cazal junto a la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa; el director ejecutivo de El Sistema, Eduardo Méndez; el director general de El Sistema, Herich Sojo; y el director del Conservatorio de Música Simón Bolívar, Ronnie Morales.

Estas acciones tributan a la ampliación y consolidación del trabajo que realiza la institución fundada en 1975 por el maestro José Antonio Abreu, cuyo impacto es reconocido internacionalmente.

FUENTE: MINCULTURA

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