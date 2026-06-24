Obra “La quema de Judas” se presentará en los espacios de la UCV

CIUDAD MCY.- La Compañía Nacional de Teatro (CNT) presentará su emblemático montaje “La quema de Judas”, original de Román Chalbaud. Se trata de una experiencia inmersiva que tendrá lugar el jueves 25 de junio, a las 3:00 de la tarde, en el sótano del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con entrada gratuita.

El director Rufino Dorta deja atrás la cuarta pared al obligar al público a abandonar las butacas tradicionales; de este modo, transforma el espacio en un escenario vivo donde los presentes experimentarán de cerca la crudeza y el realismo de la pieza.

“En esta ocasión, ‘La Quema de Judas’ toma los espacios no utilizados o muertos para brindar a la comunidad universitaria esta experiencia inmersiva, donde no hay una escenografía fija, sino que nos adaptamos a este sótano y lo llenamos de teatro, para salir de la comodidad de las salas convencionales. Una visión disruptiva, que busca acercar a las nuevas generaciones a este clásico del teatro venezolano”, indicó Dorta.

Este esquema rompe las barreras del tiempo y conecta la herencia artística del país con los códigos visuales y experienciales que demandan los jóvenes, para demostrar que los textos clásicos pueden adaptarse a distintos formatos.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA