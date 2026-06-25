Venezuela se une en oración ecuménica a las 7:00 p.m. tras reciente actividad telúrica

CIUDAD MCY.-Mediante un contacto telefónico a través de Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, convocó a una oración ecuménica nacional a las 7:00 de la noche de este jueves, ante la emergencia generada por la reciente actividad telúrica registrada en el país.

La mandataria (E) instó a los ciudadanos a unirse en un encuentro espiritual, sin importar su fe, con el objetivo de pedir por el rescate con vida de las personas que se encuentran atrapadas a causa de los recientes sismos.

Rodríguez destacó la importancia de sumar los corazones en esta jornada de oración y rezos, con la certeza de que el país saldrá de esta situación más fortalecido y unido que nunca.

En este sentido, pidió calma al pueblo de Venezuela y exhortó a mantener el resguardo en sus hogares a todos aquellos ciudadanos cuyas viviendas no presenten daños en su infraestructura, una medida esencial que facilitará las labores de salvamento a cargo de los equipos de rescate en las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA