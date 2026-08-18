«Necesitamos diversificar nuestra economía en las amplias potencialidades que tiene»: Presidenta Delcy Rodríguez

CIUDAD MCY.- Este martes 18 de agosto, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que diversificar la economía nacional ha sido un objetivo histórico, por lo que ya se están dando los primeros pasos.

«La economía venezolana siempre estuvo atada a la renta petrolera. Necesitamos diversificar nuestra economía en las amplias potencialidades que tiene. Aquí hay ya 13 motores de la economía que desarrollar… Tenemos el deber de diversificar la economía», manifestó desde el estado Miranda.

Durante el reconocimiento estudiantil a más de 400 bachilleres con mejor promedio académico, la mandataria nacional también indicó que se deben diversificar los motores económicos.

«Y para eso la escogencia, desde la excelencia de las mejores carreras, para que esos profesionales puedan sumar al Estado venezolano en la construcción de un modelo económico diversificado», agregó.

FUENTE: LA IGUANA

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