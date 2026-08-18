Bachilleres con mejor promedio tendrán becas y cupos universitarios

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, extendió su agradecimiento a los 439 bachilleres con los mejores promedios del país en un acto de reconocimiento al mérito estudiantil, donde les garantizó la plena escogencia de sus carreras y becas necesarias para su educación.

En este sentido, destacó también el hito de contar con más de 10 mil estudiantes con 19 puntos a lo largo del territorio nacional, donde les garantizó el pleno apoyo de sus docentes en formación profesional.

«Un abrazo para ustedes que se gradúan con la excelencia máxima que puede tener un estudiante. Elegir qué carrera van a cursar, que marcará el resto de sus vidas, es un momento de incertidumbre, de dudas, de saber si la escogencia es la correcta, pero tengo la certeza de que ustedes, los 439 estudiantes que este año se graduaron con 20, van a acertar en el camino», expresó la presidenta.

«Yo quiero que ustedes tomen de la mano a sus maestros, a sus profesores, que los vayan guiando por la escogencia que han hecho», agregó la jefa de Estado.

Asimismo, la presidenta agradeció la presencia del ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, y de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, a quienes les encomendó la tarea de garantizarles todas las bases necesarias para su formación.

«No solamente es la formación profesional, es la formación espiritual, es entender que este momento que nos presenta la vida es determinante para el futuro del país; y por eso yo quise venir acá a reconocerlos, a premiarlos, a felicitarlos por el gran esfuerzo que ustedes hicieron durante todo su bachillerato que los llevó a estar hoy mostrando ese 20», concluyó.

FUENTE:VTV

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