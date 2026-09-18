LVBP publica calendario completo de la temporada 2026-2027

El calendario de la nueva temporada en la pelota criolla ya esta listo para brindarles miles de espectáculos a todos sus fanáticos

CIUDAD MCY.-Todo está listo para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Este viernes 18 de septiembre la directiva del torneo publicó el calendario completo de la venidera campaña.

La campaña inicia con el juego inaugural el 12 de octubre, con el duelo entre los Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Acto seguido, el 13 de octubre, están pautados tres compromisos con los debuts de otras cuatro organizaciones: Tigres de Aragua vs. Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas vs. Águilas del Zulia y, nuevamente, la nave turca ante el conjunto guaireño.

Sin embargo, el día miércoles 14 de octubre será cuando las ocho franquicias de la LVBP salgan al terreno y se ejecuten los tradicionales cuatro juegos de la jornada.

Finalmente, la ronda regular culmina el 27 de diciembre y la postemporada comenzará el 2 de enero de 2027, fecha en la que se pondrá en marcha el Round Robin. Además, la Gran Final de la LVBP comenzará el 21 de enero, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para definir a los equipos finalistas dentro del terreno de juego.

FUENTE: MERIDIANO

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL