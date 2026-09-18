Aragua continúa dejando huella en el Campeonato Nacional de Ciclismo Menor 2026

CIUDAD MCY.- La representación del estado Aragua continúa cosechando resultados destacados en el Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Aragua 2026, al alcanzar un acumulado de 26 podios, distribuidos en 13 medallas de oro, 7 de plata y 6 de bronce, tras cumplirse la tercera jornada de competencias.

En el Velódromo Carlos Anzola de Maracay, los jóvenes pedalistas aragüeños volvieron a demostrar su preparación y compromiso deportivo, con actuaciones sobresalientes en las pruebas de velocidad, eliminación, carrera por puntos y ómnium.

La pedalista Valery Montero protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la tercera jornada, al conquistar dos medallas de oro en la categoría prejuvenil femenina.

Montero se impuso en las pruebas de Velocidad y Carrera de Eliminación, sumando importantes triunfos para la representación de Lotería de Aragua.

Por su parte, José Peña se alzó con la medalla de oro en la prueba de Carrera por Puntos de la categoría infantil masculina, ampliando la cosecha dorada de la delegación anfitriona.

La jornada también estuvo marcada por importantes actuaciones en los podios de plata y bronce.

En la categoría infantil femenina, Antonella Méndez obtuvo la medalla de plata en la prueba de 1 Vuelta Partida Detenida, mientras que Sofía Ayala consiguió el segundo lugar en la prueba de Ómnium prejuvenil femenina.

Asimismo, Samuel Fuenmayor, representante de la Selección de Ciclismo de Aragua, conquistó la medalla de plata en la prueba de 1 Vuelta Partida Detenida de la categoría infantil masculina.

En las pruebas de bronce, Jhonathan Carrero alcanzó el tercer lugar en la Carrera de Eliminación prejuvenil masculina.

Por la Selección de Ciclismo de Aragua, Ariana Seijas sumó dos medallas de bronce, tras finalizar en el tercer puesto de la Carrera de Eliminación y el Ómnium de la categoría prejuvenil femenina.

Este viernes 18 de septiembre se desarrollará la última jornada de competencias en pista del Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Aragua 2026, donde las delegaciones participantes buscarán cerrar esta fase con nuevas actuaciones destacadas.

PRENSA IRDA

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