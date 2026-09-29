La Premier declaró culpable al City «de todos los cargos»

CIUDAD MCY.- La comisión independiente nombra da por la Premier para investigar los movimientos financieros del Manchester City, ha declarado culpable al club de todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la Premier League durante un período de nueve temporadas, y de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación de la Liga.

La Comisión independiente, compuesta por varios expertos legales, financieros y de otras áreas, ha declarado que:

– El Manchester City organizó contratos ficticios (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos ficticios con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos.

– El club presentó cuentas falsas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y reguladores del fútbol

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. – El Manchester City incumplió significativamente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA.

– Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City cometió múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y de máxima buena fe hacia la Liga (tres de los cuatro presuntos incumplimientos fueron confirmados).

La Comisión independiente determinó que el Manchester City realizó acuerdos comerciales ficticios con varios de sus patrocinadores durante ese período, como parte de un esquema de financiación encubierto, mediante el cual dichas empresas solo debían pagar una parte de las tarifas de patrocinio correspondientes.

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El resto fue financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club. Como parte de este esquema, se formalizaron otros acuerdos ficticios, financiados por ADUG, para que el club pudiera registrar gastos operativos inferiores a los reales, así como un acuerdo circular ficticio con Fordham, una entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club, financiado también por ADUG.

Se determinó que el propósito de estos planes era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas durante el período afectado, para aparentar cumplir con las normas financieras. Como consecuencia, según constató la Comisión, el club presentó cuentas falsas y ocultó la verdadera situación financiera a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que, «con su conducta, el club tenía la clara intención de eludir las normas de la Premier League».

En consecuencia, el City no declaró con precisión sus ingresos y gastos a efectos del Reglamento de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League y del Reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA. La Comisión determinó que, de haberse declarado con exactitud todos los acuerdos pertinentes en las cuentas del club, este habría incumplido los límites de gasto tanto de la Liga como de la UEFA por una cantidad muy considerable.

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Además, durante los cuatro años que duró la investigación llevada a cabo por la Premier League, el club incumplió en repetidas ocasiones sus deberes de cooperación y buena fe hacia la Liga. La Comisión concluyó que el club había realizado esfuerzos concertados para detener y obstaculizar la investigación de la Premier League.

Ahora que se han probado los cargos, la cuestión de la sanción se abordará por separado en una audiencia posterior ante la Comisión independiente. De acuerdo con las normas de la Premier League, dicha audiencia se mantendrá privada y confidencial hasta que se permita la publicación del resultado.

FUENTE: MARCA

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL