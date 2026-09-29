Fase Nacional de los Juegos Comunales se disputará del 17 al 31 de octubre

CIUDAD MCY.-La fase nacional de los IV Juegos Deportivos Comunales 2026 reunirá a atletas de distintos territorios del país en 16 disciplinas deportivas y tendrá como sedes a Lara, Caracas, Carabobo y Aragua, del 17 al 31 de octubre.

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los institutos regionales de deporte, encuentro que permitió revisar los aspectos técnicos, logísticos y estructurales de la última etapa de los juegos comunales que forma parte del sistema competitivo nacional.

La jornada contó con la participación del viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante; el director general de Deportes para Todos, José Alí Uriepero; y el director general de Eventos Deportivos, Jesús Brito, quienes evaluaron los avances de cara a la cita nacional.

«La fase nacional contará con competencias de baloncesto 3×3, beisbol cinco, natación, patinaje, skateboarding y de carreras, juegos tradicionales, atletismo, gimnasia artística y rítmica, ajedrez, fútbol sala, kikimbol, voleibol y paratletismo», informó el viceministro.

FASE REGIONAL Y NACIONAL

La ruta competitiva de los Juegos Comunales contempla un total de cuatro fases. La primera etapa correspondió al ámbito intercomunal, la cual se desarrolló del 7 al 15 de septiembre con la participación de 5.418 comunas y circuitos.

Posteriormente, la segunda fase intermunicipal-estadal se llevó a cabo del 19 al 26 de septiembre y reunió a representantes de 335 municipios. De este modo, el calendario continuará ahora con la fase regional, prevista del 2 al 4 de octubre, la cual incluirá competencias de voleibol femenino y masculino, fútbol sala masculino y kikimbol femenino.

Por último, la programación culminará del 17 al 31 de octubre. En este sentido, Lara se desempeñará como la sede principal, mientras que Caracas, Carabobo y Aragua funcionarán como escenarios complementarios.

Asimismo, Amarante detalló que: “Estos juegos son parte del sistema competitivo nacional que nos ha orientado la presidenta Delcy Rodríguez, bajo la administración del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo. Gracias al cumplimiento de este sistema deportivo nacional se han venido obteniendo victorias en los eventos deportivos internacionales”.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA MINDEPORTE