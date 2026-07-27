Abren convocatoria para el concurso literario en homenaje a Josefina Urdaneta

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de rendir homenaje una figura destacada de la literatura infantil, Josefina Urdaneta, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital abrieron la convocatoria para la Tercera Edición del Premio de Literatura Infantil y Juvenil 2026, un concurso que celebra la narrativa y que está dirigido a escritores venezolanos y a extranjeros residentes en Venezuela.

Los participantes podrán optar por el primer y segundo lugar en el género de narrativa, con la posibilidad de obtener un reconocimiento económico y la publicación de su obra. El concurso rinde homenaje una pionera en la educación preescolar moderna.

Josefina Urdaneta fue maestra, escritora y un referente de la literatura infantil venezolana que dedicó su vida a sembrar la magia de la lectura en el corazón de las niñas y niños venezolanos que a través de su obra enseñó que las historias tienen el poder infinito de transformar mundos.

FUENTE : MI CULTURA

FOTO : CORTESÍA