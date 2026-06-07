Abren convocatoria para proyectos musicales inéditos de Latinoamérica

CIUDAD MCY.- De manera oficial se abrió la convocatoria para proyectos musicales inéditos, solistas, bandas y proyectos comunitarios de talento musical interesados en presentar piezas que reflejen los ritmos populares y la esencia histórica de la cooperación latinoamericana, informó un reporte de La Noticia Estelar de Venezolana de Televisión (VTV).

El proceso de postulación establece el envío de los datos de identidad junto con la letra de la composición en formato PDF, el género correspondiente y la grabación del tema en formato MP3 hacia la dirección de correo electrónico uncantoporlaunidadvenezuela@gmail.com, de acuerdo a las bases institucionales del concurso.

En ese orden de ideas, la junta promotora de la iniciativa especificó que el período de recepción de las muestras artísticas permanecerá habilitado hasta el próximo 24 de junio con el propósito de garantizar la máxima participación de los creadores culturales de la región.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA