Ferias de San Juan 2026 contarán con actividades recreativas y religiosas

CIUDAD MCY.- El comité organizador de las Ferias de San Juan 2026 dio a conocer el desarrollo de una variada programación con actividades recreativas, culturales, deportivas y religiosas desde el 22 hasta el 28 de junio para el disfrute del pueblo, informó la alcaldesa del municipio Juan Germán Roscio Nieves del estado Guárico, Katherine Guanipa.

Por medio de un contacto a través de la pantalla de Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria local detalló que la agenda festiva incluye la elección de la reina, caminatas familiares y jornadas para adultos mayores, mientras que el día miércoles se efectuará el acto central de adoración al santo patrón en la Plaza Bolívar junto con encuentros deportivos cuadrangulares.

Además, mencionó que los espectáculos musicales nocturnos contarán con una fiesta vallenata el viernes y un amanecer llanero el sábado en los espacios habilitados de la Villa Olímpica, donde los emprendedores y el sector turístico local impulsarán la economía regional.

El despliegue especial de seguridad para garantizar el orden público durante toda la celebración hasta su cierre infantil del domingo lo coordinará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en perfecta unión con los cuerpos policiales estatales y municipales.

FUENTE: EL FOCO

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