Abuelos del Sur de Aragua fueron favorecidos con jornada de atención social

El despliegue abordó cuatro municipios donde más de 9 mil adultos mayores recibieron atención médica especializada, ayudas técnicas, kits de alimentación y disfrutaron de un cronograma de actividades recreativas y culturales

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer el bienestar social en la región, Gipsy Colmenares, secretaria General de la Cuarta Transformación Social (4T) encabezó un despliegue multidisciplinario al Sur de Aragua que brindó atención integral a los abuelos y abuelas de la patria.

La iniciativa, enmarcada en las políticas de protección al adulto mayor, se alinea con las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

El epicentro de la jornada tuvo lugar en el municipio San Sebastián de Los Reyes, específicamente en la Aldea Universitaria de la Comuna Caminos de Zamora, donde la Secretaria General de la 4T estuvo acompañada por la comisionada de la jurisdicción, Rosa Espejo y el equipo político que contempla la 4T.

En este encuentro, los protagonistas recibieron atención médica especializada, ayudas técnicas, kits de alimentación y disfrutaron de un día de sano esparcimiento con actividades recreativas y culturales.

Colmenares mencionó que la jornada abordó simultáneamente los municipios San Sebastián de Los Reyes, Camatagua, San Casimiro y Urdaneta.

«Aqui en San Sebastián fueron favorecidos 2.015 abuelos y abuelas, pero sumando los cuatros municipios se atendieron más de 9 mil adultos mayores».

Asimismo, Colmenares subrayó que el equipo político de la 4T realizó un casa a casa para establecer una comunicación directa con los ciudadanos y atender las necesidades de primera mano.

Por su parte, la comisionada Rosa Espejo mencionó que los adultos mayores recibieron un combo alimenticio y disfrutaron de muchas sorpresas más.

«Ellos recibieron en sus manos un combo completo que incluye víveres, proteínas, pero, además recibieron un rico almuerzo. jugaron bolas criollas, dominó y bailaron música llanera».

Finalmente, Espejo enfatizó que por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, se realizará cada 15 días la jornada de atención social para los abuelos y abuelas, garantizando así la permanencia y el seguimiento de los programas sociales en la zona sur de la entidad.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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