GBA impulsa transformación integral de la UPEL Maracay para beneficio de más 3 mil estudiantes

Esta iniciativa forma del parte de un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y regional para mejorar el entorno educativo de toda la comunidad estudiantil universitaria

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones de trabajo orientadas a restaurar, embellecer y modernizar las universidades de la entidad, se realizó una intervención integral en materia de servicios públicos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) sede principal Maracay.

Esta iniciativa forma del parte de un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y regional para mejorar el entorno educativo de la UPEL, lo que permite que más a 2.000 estudiantes de pregrado y 1.200 de posgrado, sé favorezcan directamente con las acciones.

Las labores fueron ejecutadas de manera articulada por instituciones de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Vías de Aragua, y la secretaria de servicios públicos, realizado arduas labores técnicas de dragado profundo, limpieza vegetal, remoción masiva de sedimentos acumulados y extracción de desechos sólidos, asimismo, se ejecuta el despeje y saneamiento de drenajes, alcantarillados.

La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al secretario de la 2T, Rodolfo Ramírez; el secretario de la juventud y deporte, Manuel López; el director decano de la universidad, Eladio Gideón, constataron cada acción de la jornada mediante un recorrido de supervisión y acompañamiento.

‘’ Hoy estamos acá con el plan nacional, que tiene que ver con la intervención de las diferentes universidades, orientado por nuestra presidenta Delcy Rodríguez y nuestra ministra del poder popular de educación universitaria, Ana María Sanjuán’’ señaló la gobernadora.

En esa misma línea la mandataria regional subrayo que esto es parte de unas acciones de trabajo que se realizaran de manera constante en este espacio educativo.

‘’ Hemos quedado con nuestro director decano, con las diferentes fuerzas y organizaciones estudiantiles, y con el estudiantado en general en hacer una mesa de trabajo profunda para, delinear las aristas reales y profundas que necesita nuestro pedagógico’’ concluyó Sánchez.

MEJORAS INMEDIATAS

Dando respuesta inmediata a las necesidades de los estudiantes que hacen vida académica en la UPEL, la gobernadora Joana Sánchez realizo la dotación de luminarias y pinturas para los diferentes espacios del centro educativo.

Con la entrega de estos materiales, se va a garantizar unas instalaciones más iluminadas y acordes para que la juventud estudiantil pueda desarrollarse y formarse profesionalmente en óptimas condiciones.

En este sentido la vocera de la Aragüeñidad, señalo que estas acciones no son aisladas son un compromiso constante que se han venido realizando en todo el estado.

‘’ Cabe resaltar que desde el año pasado estamos avanzando en 8 universidades, porque nos mueve mucho más que un compromiso es el estudiantado de nuestra región’’ aseveró la gobernadora.

La mandataria aragüeña también anuncio la recuperación del comedor de la universidad, que tiene gran importancia en estos espacios.

HABLA EL SECTOR UNIVERSITARIO

La comunidad universitaria que hacen tanto vida laboral como académica en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, se mostraron sumamente agradecidos por estas mejoras en sus espacios.

Eladio Gideón, expresó ‘’ Estas jornadas nos van a ayudar a seguir con la misión y visión para lo que fuimos creados, es la formación de docentes con calidad y excelencia y para ello necesitamos instalaciones en buen funcionamiento y limpia. Gracias a la gobernadora del estado, en este momento estamos recibiendo su apoyo y que no es el único día que vamos a seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando de la mano por la educación venezolana’’ señalo el director decano de la universidad.

Por su parte Willan Puente estudiante de esta casa de estudios subrayó que estas acciones son el inicio de unas mejoras necesarias.

‘’ Me parece que esta jornada del día de hoy es el inicio para las mejoras de nuestra universidad, porque se están recuperando algunos espacios de la, empezando por la electricidad de nuestra universidad que se vio afectada durante la pandemia’’

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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