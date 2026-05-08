Impulsan Plan Estratégico de Vacunación contra la Fiebre Aftosa en el Municipio Revenga

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de consolidar el estatus sanitario del municipio Revenga y garantizar la protección del rebaño local, se llevó a cabo un encuentro estratégico que marca el inicio formal del programa de vacunación contra la fiebre aftosa, cumpliendo así con los acuerdos internacionales suscritos entre el Estado venezolano y la Organización Mundial de la Salud.

El encuentro, que contó con la participación de José Gregorio Hernández, secretario de Agroalimentación del estado Aragua, Luis Díaz, presidente de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal de Aragua (Funvessa), Randoth Rebolledo, director general de la alcaldía de Revenga, Wendys Ortíz, directora de la 1era. Transformación, Yosek Rojas, director de desarrollo económico, además de algunos ganaderos del municipio, fue el escenario para que las autoridades regionales informaran que la meta es inmunizar a la totalidad del rebaño desde su primer día de nacido.

Para cumplir con este objetivo, se han establecido dos ciclos durante el año 2026: el primero, que inició el 1 de mayo y se extiende hasta el 15 de junio, y el segundo, programado del 1 de noviembre al 15 de diciembre. La activación de las rutas de vacunación en el municipio será inmediata, asegurando que cada productor cuente con el respaldo técnico para blindar su producción frente a estas patologías.

Acompañados de los representantes ganaderos del municipio, las autoridades ratificaron su compromiso de trabajo unido, entendiendo que la vacunación es una herramienta indispensable no solo para la salud pública, sino para potenciar la economía productiva y garantizar que los productos derivados del campo revengueño sigan cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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