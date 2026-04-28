Academia Educa Chess impulsa el ajedrez en territorio Aragüeño

CIUDAD MCY.- La academia de ajedrez Educa Chess sigue fomentando el ajedrez en el estado con sus mejores exponentes compitiendo en otros estados con el objetivo de conseguir el podio y elevar más el nombre de la institución.

La academia encuentra a futuros talentos que progresivamente muestran más destrezas alcanzando posiciones a nivel nacional y recientemente estuvieron participando en el Nacional de Ajedrez Escolar en La Guaira.

El profesor Ramiro Paredes, uno de los creadores de la academia Educa Chess, relató que todo inició el 15 de enero de 2025, su debut en las competencias nacionales fue en Puerto Ordaz y lograron conseguir 2 top 10 y 2 podios en las cuatro categorías.

«Luego 2 Top 10, es decir 4 menciones y en el recientemente finalizado nacional escolar de la Guaira obtuvimos 3 podios, o sea 3 niños y niñas que estuvieron entre los 5 mejores del país más cuatro jóvenes que estuvieron entre los 10 mejores del país» relató el experto Paredes.

Asimismo, luego del nacional que se hizo en Aragua realizado en el Hotel Pipo se empezó a notar el crecimiento del equipo consiguiendo 7 menciones en distintas categorías.

Con el crecimiento de los jóvenes talentos se espera tener a los próximos campeones en el siguiente campeonato. Paredes también contó que su experiencia ha sido enriquecedora porque trabajar con los niños ha sido maravilloso e inclusive también le ha tocado darle palabras de ánimo, palmadas en la espalda, secarlas las lágrimas y prepararlos para la siguiente subrayando que el ajedrez se juega por turnos en el que se acumulan los puntos que se obtienen al final.

“Debemos hablar del sentido de resiliencia, es decir, estamos hablando de que estos niños a veces sufren una derrota, pero en la siguiente partida vienen con todas las ganas y a veces, muchas veces ganan su partida” comentó el profe.

Por otro lado, los protagonistas del tablero resaltaron lo útil que es el ajedrez ya que fomenta la educación, las matemáticas, el desarrollo del pensamiento y la habilidad mental.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: ELIMAR PÉREZ