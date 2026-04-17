Academia Puerto Cabello cedió ante Cienciano en la copa Sudamericana

CIUDAD MCY.- El Cienciano de Perú tomó este jueves el primer lugar del grupo B de la Copa Sudamericana tras vencer por 2-0 a la Academia Puerto Cabello, de Venezuela, en un partido de la segunda jornada de la serie disputado a los más de 3.300 metros de altitud de la ciudad peruana del Cusco.

Los goles de la furia roja peruana fueron conquistados por el delantero ecuatoriano Carlos Garcés y por el creativo nacional Alejandro Hohberg.

El resultado le permitió a los cusqueños alcanzar la primera posición de su grupo, con 4 puntos, tras la victoria por 2-1 que también selló este jueves el Atlético Mineiro sobre el Juventud, que dejó a los brasileños en el segundo puesto, con 3 unidades.

En la primera jornada, de la semana pasada el Cienciano rescató un empate 1-1 en su visita al Juventud de Uruguay, mientras que el Mineiro perdió por 2-1 ante la Academia Puerto Cabello.

En el terreno de juego del estadio cusqueño Inca Garcilaso de la Vega, el equipo dirigido por el argentino Horacio Melgarejo impuso condiciones desde el primer minuto, con un juego veloz y fluido que rápidamente le permitió ponerse al frente en el marcador.

El artillero Garcés apareció a los 12 minutos para romper la paridad con un remate bajo tras aprovechar un balón que dejó suelto el portero Graterol tras un remate desde fuera del área de Souza.

Cienciano tuvo a lo largo de esa primera mitad hasta cuatro ocasiones más de ampliar el marcador, en los pies de Hohberg, Bandiera y Garcés, que incluso estrelló un remate en el travesaño.

Sin embargo, el equipo peruano debió esperar hasta la segunda mitad para asegurar el marcador, cuando Hohberg apareció a los 78 minutos para lanzar un disparo colocado desde el borde del área tras recoger otro balón suelto luego de una profunda arremetida de Garcés.

El encuentro fue dirigido por el árbitro boliviano Ivo Nigel Méndez, con la asistencia de Carlos Tapia y William Medina, y con Álvaro Campos en el VAR.

En la tercera jornada del grupo, el Cienciano recibirá al Atlético Mineiro, el próximo 29 de abril, mientras que el Juventud recibirá el mismo día a la Academia Puerto Cabello.

FUENTE : EFE

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